Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Заседание запланировали на вторник, 7 февраля. По информации Blonоt-rostov, здание суда эвакуировали из-за сообщения о минировании.
На место приезжали представители экстренных служб, в том числе спасатели. В результате заседание в этот день решили не проводить.
Напомним, что Быковскую судят по делу о превышении полномочий. Речь идет об утилизации отходов в 2018 году.
СМИ писали, что представители министерства якобы представляли интересы компании «Центр 100», хотя услуги оказывали по завышенным ценам. После этого возбудили уголовное дело.