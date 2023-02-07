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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Заседание по делу экс-главы донского Минздрава Быковской прервала эвакуация суда

7 февраля 2023, 13:43
Фото: donland.ru
Заседание по делу экс-главы донского Минздрава Быковской прервала эвакуация суда
В суде пришлось прервать заседание по делу в отношении бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской.

Заседание запланировали на вторник, 7 февраля. По информации Blonоt-rostov, здание суда эвакуировали из-за сообщения о минировании.

На место приезжали представители экстренных служб, в том числе спасатели. В результате заседание в этот день решили не проводить.

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Напомним, что Быковскую судят по делу о превышении полномочий. Речь идет об утилизации отходов в 2018 году. 

СМИ писали, что представители министерства якобы представляли интересы компании «Центр 100», хотя услуги оказывали по завышенным ценам. После этого возбудили уголовное дело. 

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