rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

15% владельцев новых машин с каско и 10% автомобилистов с ОСАГО предпочитают ВСК

8 февраля 2023, 13:10
Фото: piqsels.com
На сегодняшний день в Страховом Доме ВСК застрахован каждый 10-й автомобиль в России, имеющий полис ОСАГО, и каждая шестая новая машина, защищенная каско.

По информации Банка России на 2022 год, количество застрахованных полисами ОСАГО легковых автомобилей составляет примерно 39-40 млн машин. Порядка 10% транспортных средств застраховано в ВСК.

Количество полисов каско по стране значительно меньше, чем ОСАГО, но их число постепенно растет. В страховании новых автомобилей покупатели чаще отдают предпочтение ВСК, нежели другим страховым компаниям, — в 15% случаев.

«Чтобы защититься от угонов, краж деталей и от недобросовестных автомобилистов, не имеющих ОСАГО, люди все чаще оформляют каско – сегодня каждый шестой человек приобретает данный вид защиты на новый автомобиль в ВСК. Мы активно развиваем наш сервис: внедрили искусственный интеллект в урегулирование каско и расширенную версию «Европротокол онлайн», которая дает возможность использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и каско. Уверен, что доверие клиентов к нашей компании будет только расти», — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

Подпишитесь
Стали известны подробности пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля
Сегодня, 09:02
Скандальный ростовский блогер Рулев заявил, что его судят за патриотизм
Сегодня, 08:47
Скончалась страдавшая бессонницей после коронавируса жительница Волгодонска
Сегодня, 08:07
Учителям новой школы в Ростове-на-Дону хотят раздать квартиры
Сегодня, 08:45
Доктор юридических наук Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области
Сегодня, 06:56
Минприроды не нашёл экстремального загрязнения воздуха в Ростовской области
Сегодня, 06:45