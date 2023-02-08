Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Жители Таганрога рассказывают, что ситуация в городе выглядит устрашающей. Мертвые грачи висят на оградах на кладбище, на деревьях, вызывая беспокойство у людей.
«Это не связано с плохой экологией — в Таганроге все более-менее нормально. Дело в том, что на кормежку грачи летят стаями на поля, где могут быть разбросаны химикаты от грызунов, или на свалки. А потом возвращаются спать на привычные места. Вот и получается, что по возвращению, яд начинает действовать. Птицы умирают и попросту падают вниз», - делится мнением Алексей Лебедев.
Похожая ситуация с гибелью диких животных и птиц, по словам собеседника, нередко случается в сельскохозяйственных районах Ростовской области.
«Подобная трагедия произошла и в Ставропольском крае — был сильный падеж рыбы, умирали журавли. Местные активисты обращались за проведением экспертизы. Она обнаружила, что при проведении полевых работ аграрии использовали запрещенные вещества», - рассказывает эколог.
С мнением эколога соглашается и зоолог ЮФУ Алексей Тихонов, который в составе специалистов университета, выяснял причину массовой гибели грачей на Дону. Эксперты сходятся во мнении, что птицы могли отравиться на полях.