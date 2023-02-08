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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Активисты сообщили о массовой гибели грачей в Таганроге

8 февраля 2023, 11:42
Фото: Джон Хаслам/CC BY SA/flickr.com
Активисты обеспокоены массовой гибелью грачей в Таганроге
Ростовский эколог Алексей Лебедев посетил Таганрог. Местные активисты пожаловались ему на то, что последнее время в Таганроге попадается много мертвых грачей. Об этом эколог сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Жители Таганрога рассказывают, что ситуация в городе выглядит устрашающей. Мертвые грачи висят на оградах на кладбище, на деревьях, вызывая беспокойство у людей.

«Это не связано с плохой экологией — в Таганроге все более-менее нормально. Дело в том, что на кормежку грачи летят стаями на поля, где могут быть разбросаны химикаты от грызунов, или на свалки. А потом возвращаются спать на привычные места. Вот и получается, что по возвращению, яд начинает действовать. Птицы умирают и попросту падают вниз», - делится мнением Алексей Лебедев.

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Похожая ситуация с гибелью диких животных и птиц, по словам собеседника, нередко случается в сельскохозяйственных районах Ростовской области.

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«Подобная трагедия произошла и в Ставропольском крае — был сильный падеж рыбы, умирали журавли. Местные активисты обращались за проведением экспертизы. Она обнаружила, что при проведении полевых работ аграрии использовали запрещенные вещества», - рассказывает эколог.

С мнением эколога соглашается и зоолог ЮФУ Алексей Тихонов, который в составе специалистов университета, выяснял причину массовой гибели грачей на Дону. Эксперты сходятся во мнении, что птицы могли отравиться на полях.

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