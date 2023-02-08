«Это не связано с плохой экологией — в Таганроге все более-менее нормально. Дело в том, что на кормежку грачи летят стаями на поля, где могут быть разбросаны химикаты от грызунов, или на свалки. А потом возвращаются спать на привычные места. Вот и получается, что по возвращению, яд начинает действовать. Птицы умирают и попросту падают вниз», - делится мнением Алексей Лебедев.