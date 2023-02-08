«Холодный фронт — заток воздуха с Севера, стал засыпать снегом северные и южные районы Ростовской области. А Ростов пришелся как раз на ночное время. Когда холодный фронт проходит ночью, осадков, как правило, не наблюдается. Если бы этот антициклон вышел днем, то в Ростове мы бы тоже наблюдали снегопад», — разъясняет Александр Иошпа.