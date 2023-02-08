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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

«Будет ли снег?»: эксперты предупредили о резкой смене погоды в Ростове

8 февраля 2023, 11:27
Фото: 1MI
«Будет ли снег?»: эксперты предупредили о резкой смене погоды в Ростове

Климатолога объяснил, почему в Ростове до сих пор не выпал снег

Стоит ли ждать снег этой зимой в Ростове, как долго продлится сильный мороз, и когда наступит потеплени, выяснил корреспондент RostovGazeta.

Ростовчане полагают, что этой зимой снега в Ростове не будет. Предположения людей обоснованы. За окном февраль, а серую промозглую землю донской столицы за зимние месяцы так и не покрыл плотный слой снега. Однако жителей некоторых районов Ростовской области снег порадовал. 

Климатолог ЮФУ Александр Иошпа разъясняет, что антициклон, который принес похолодание, пришел в Ростов ночью. Именно из-за него сейчас наблюдается минусовая температура. 

«Холодный фронт — заток воздуха с Севера, стал засыпать снегом северные и южные районы Ростовской области. А Ростов пришелся как раз на ночное время. Когда холодный фронт проходит ночью, осадков, как правило, не наблюдается. Если бы этот антициклон вышел днем, то в Ростове мы бы тоже наблюдали снегопад», — разъясняет Александр Иошпа.

Фото: 1MI
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Эксперты сходятся во мнении, что этой зимой снег точно будет в Ростове. Однако о его интенсивности, и точных сроках снегопада, судить пока не берутся.

«В ближайшие трое суток существенных осадков в Ростове не ожидается. Долгосрочными прогнозами мы не занимаемся», — отмечает начальник отдела метеорологических и численных прогнозов Ростовского гидрометцентра Наталья Калюжная.

Однако собеседница не исключает, что снег в Ростове может выпасть с 12 на 13 февраля, с 14 на 15 февраля. Правда, какой он будет интенсивности, выяснить не удалось. 

В Гидрометцентре России корреспондента RostovGazeta заверили, что в конце недели в Ростове не исключено потепление. Ночью будет минус, стремящийся к нулю, а днем — плюсовая температура.

«Ожидается и слабый снежок. Возможно во вторник [14 февраля - прим. редакции], снег пойдет посильнее. Но это будет мокрый снег, переходящий в дождь. И насколько задержится — сказать пока сложно», — поделилась информацией специалист по взаимодействию со СМИ Марина Макарова.

Ранее RostovGazeta сообщала, что этой зимой осадков будет много.

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