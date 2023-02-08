Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
Во вторник, 7 февраля, в Ростовской области опубликовали документ, подписанный губернатором Василием Голубевым.
Согласно содержанию распоряжения, власти региона допускают собственное участие в качестве партнера в реализации проекта модернизации трамвайных сетей Ростова.
В документе указано, что такое партнерство возможно при условии, если уровень софинансирования реализации проекта составит 1%.
Напомним, ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что средства на модернизацию трамваев до сих пор не поступили из федерального бюджета, а потому город вынужден задержать подписание концессии с компанией «Синара».