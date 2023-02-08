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Донское правительство может стать партнером в концессии скоростного трамвая Ростова

8 февраля 2023, 10:40
Фото: rostovgazeta.ru
Донское правительство может стать партнером в концессии скоростного трамвая Ростова
Правительство Ростовской области опубликовало распоряжение о собственном возможном участии в концессии по модернизации трамвайной сети Ростова, документ появился на портале донского правительства.

Во вторник, 7 февраля, в Ростовской области опубликовали документ, подписанный губернатором Василием Голубевым.

Согласно содержанию распоряжения, власти региона допускают собственное участие в качестве партнера в реализации проекта модернизации трамвайных сетей Ростова.

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В документе указано, что такое партнерство возможно при условии, если уровень софинансирования реализации проекта составит 1%.

Напомним, ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что средства на модернизацию трамваев до сих пор не поступили из федерального бюджета, а потому город вынужден задержать подписание концессии с компанией «Синара».

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