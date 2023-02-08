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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Двух сотрудников Аксайского отдела полиции заподозрили в передаче крупной взятки

8 февраля 2023, 11:32
Фото: 1MI
Двух полицейских в Ростовской области заподозрили в передаче друг другу взятки
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Аксайского района, подозреваемых в даче взятки, пишут СМИ.

Об этом «Ъ-Юг» рассказал источник в правоохранительных органах. Издание пишет, что подозреваемыми стали два посредника

«Подозреваемые могли передать деньги полицейским. Речь идет о сумме в 250 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что после этого возбудили уголовное дело. Официальной информации не поступало, она уточняется.

До этого СМИ писали, что в отделе полиции якобы прошли обыски и выемки документов. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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