Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Об этом «Ъ-Юг» рассказал источник в правоохранительных органах. Издание пишет, что подозреваемыми стали два посредника
«Подозреваемые могли передать деньги полицейским. Речь идет о сумме в 250 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после этого возбудили уголовное дело. Официальной информации не поступало, она уточняется.
До этого СМИ писали, что в отделе полиции якобы прошли обыски и выемки документов. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.