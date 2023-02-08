Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Собеседник рассказывает, что после уборки урожая, поля становятся гладкими. В этот период активизируются браконьеры. Цель их проста — поохотиться ночью из-под фар на диких животных, которые выходят ночью на поля кормиться просыпавшимся зерном.
Только такая охота, по его словам, запрещена законом.
«Нельзя стрелять из-под фар без лицензии или путевок. Также практически на всех животных запрещена охота с использованием транспортного средства. Это серьезное браконьерство, которое может привести к возбуждению уголовного дела, если, например, застрелят оленя или лося. А такие случаи были», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник вспоминает, как ловили недобросовестных охотников, которые стреляли в оленей. Причем, по его словам, оленихи тогда были с детенышами.
Но часто отловить браконьеров не удавалось. Ведь на машины браконьеры устанавливают специальные колеса и мотор, позволяющие легко передвигаться по полям со скоростью более ста километров в час.
Однако эколог отмечает, что последнее время, случаев браконьерства с гонкой по полям стало меньше. Деятельность нерадивых охотников, как ни странно, помогли предотвратить обычные мыши-полевки.
«Ближе к зиме, семья мышей-полевок насыпает холмик, внутри которого хранит свои запасы. Мышей не случайно называют вредителями. Под один такой холмик — мышиную „хатку“, они могут натащить до десяти килограммов зерна, — рассказывает собеседник. — Браконьеры выезжают на свое черное дело по голому полю, а тут под колесо машины попадает мышиный холм. На скорости автомобиль переворачивается на бок. Как правило, запрещенная охота на этом быстро заканчивается».
Такие случаи, по словам эксперта, местные жители наблюдали в Миллеровском, Боковском и Обливском районах Дона. Нередко браконьеры получали серьезные травмы.
«Дело в том, что в некоторых местах на полях даже мобильная связь не ловит. В итоге позвать на помощь друзей не удается. Обращаться в полицию и вовсе не вариант. Просить помощи у селян — чревато, поскольку многие не любят браконьеров. Приходилось довольствоваться собственными силами. Но выхода не было», — констатирует Алексей Лебедев.
По его словам, браконьерам приходилось идти «на огонек» — на свет в окне дома ближайшей деревни. Удовольствия в этом было мало — преодолевать путь в несколько километров по плохой погоде. Тем более для многих браконьеров авария заканчивалась переломомами.
«Вот и получается странный парадокс. Мыши борются с браконьерами, которые убивают диких животных. А аграрии — с мышами, причем используя запрещенные препараты, из-за которых гибнет еще больше диких животных», — резюмирует эколог.
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