«Ближе к зиме, семья мышей-полевок насыпает холмик, внутри которого хранит свои запасы. Мышей не случайно называют вредителями. Под один такой холмик — мышиную „хатку“, они могут натащить до десяти килограммов зерна, — рассказывает собеседник. — Браконьеры выезжают на свое черное дело по голому полю, а тут под колесо машины попадает мышиный холм. На скорости автомобиль переворачивается на бок. Как правило, запрещенная охота на этом быстро заканчивается».