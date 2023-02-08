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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Экс-руководителей районного ЖКХ в Ростове обвинили во взятках на 3,5 млн рублей

8 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Экс-руководителей районного ЖКХ в Ростове обвинили во взятках на 3,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону будут судить бывших руководителей МКУ УЖКХ Ленинского района по обвинению в получении взяток, сообщили в УСКР по региону.

Следствие установило, что с 2015 по 2020 годы фигуранты получали деньги от мужчины. За это он получил в собственность три муниципальные квартиры.

«Размер взяток составил 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, а фигурантов посадили под домашний арест», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что на квартиры наложили арест. Теперь собрали необходимые доказательства, а дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что также судят 36-летнего мужчину, дававшего взятки.

Ранее в Ростовской области начали судить участника разборок из 90-х, утопившего людей из-за Audi.

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