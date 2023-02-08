Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Следствие установило, что с 2015 по 2020 годы фигуранты получали деньги от мужчины. За это он получил в собственность три муниципальные квартиры.
«Размер взяток составил 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, а фигурантов посадили под домашний арест», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на квартиры наложили арест. Теперь собрали необходимые доказательства, а дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что также судят 36-летнего мужчину, дававшего взятки.
Ранее в Ростовской области начали судить участника разборок из 90-х, утопившего людей из-за Audi.