Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Напомним, что в главное управление полиции Аксайского района сегодня нагрянули силовики.
Политолог Евгений Михайлов полагает, что Аксайский район еще долго будет оставаться в эпицентре внимания из-за своей богатой территории с дорогими землями. По его словам, в районе достаточно много интересных объектов. С них, как полагает эксперт, вполне возможно, многие желают получать незаконные доходы.
«Там же были рынки и скандалы вокруг них. Думаю, что сегодняшние события — это продолжение истории с наследием не только бывшего главы района, но и тех, кто там остался», - отмечает Михайлов.
Спикер прогнозирует, что Ростовскую область ожидают большие потрясения. Этот прогноз, на его взгляд, логично подтверждают нынешние события в Аксайском районе.
«Очевидно, что разработка Аксайского района была не сиюминутная. Дальше начнется раскрутка. Ведь когда в других регионах начинались подобные действия, тоже сперва речь заходила о малом. А в итоге превращалось в золотые унитазы и огромные дома. Думаю, что здесь будет тоже самое», - делится мнением эксперт.