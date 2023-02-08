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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область

8 февраля 2023, 16:48
Фото: donland.ru
Обыски в Аксайском районе Ростовской области — это только начало реализации собранных материалов, которые лежали в папках, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в главное управление полиции Аксайского района сегодня нагрянули силовики.

Политолог Евгений Михайлов полагает, что Аксайский район еще долго будет оставаться в эпицентре внимания из-за своей богатой территории с дорогими землями. По его словам, в районе достаточно много интересных объектов. С них, как полагает эксперт, вполне возможно, многие желают получать незаконные доходы.

«Там же были рынки и скандалы вокруг них. Думаю, что сегодняшние события — это продолжение истории с наследием не только бывшего главы района, но и тех, кто там остался», - отмечает Михайлов.

Фото: аксай.61.мвд.рф
Силовики нагрянули с обысками в отдел полиции Аксайского района 8 февраля
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Спикер прогнозирует, что Ростовскую область ожидают большие потрясения. Этот прогноз, на его взгляд, логично подтверждают нынешние события в Аксайском районе.

«Очевидно, что разработка Аксайского района была не сиюминутная. Дальше начнется раскрутка. Ведь когда в других регионах начинались подобные действия, тоже сперва речь заходила о малом. А в итоге превращалось в золотые унитазы и огромные дома. Думаю, что здесь будет тоже самое», - делится мнением эксперт.

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