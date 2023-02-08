«Очевидно, что разработка Аксайского района была не сиюминутная. Дальше начнется раскрутка. Ведь когда в других регионах начинались подобные действия, тоже сперва речь заходила о малом. А в итоге превращалось в золотые унитазы и огромные дома. Думаю, что здесь будет тоже самое», - делится мнением эксперт.