Эксперты объяснили, какие функции могут выполнять хаски и маламуты

Псы этих пород привязаны к людям, агрессию они проявляют только для самообороны и не способны напасть на человека. Эти стайные животные очень активны и требуют от хозяев много внимания. Любые попытки натаскивать этих собак, чтобы они охраняли двор, могут привести к их бегству.