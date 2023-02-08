Эксперты объяснили, какие функции могут выполнять хаски и маламуты

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Как рассказал в беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин, собаки северных пород (хаски, маламуты) лишены сторожевого инстинкта, а потому воспитать из них охранников практически невозможно.
Псы этих пород привязаны к людям, агрессию они проявляют только для самообороны и не способны напасть на человека. Эти стайные животные очень активны и требуют от хозяев много внимания. Любые попытки натаскивать этих собак, чтобы они охраняли двор, могут привести к их бегству.