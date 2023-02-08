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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Эксперты объяснили, какие функции могут выполнять хаски и маламуты

8 февраля 2023, 14:54
Фото: piqsels.com
Хаски и маламуты не умеют сторожить двор, потому что лишены территориального инстинкта.

Как рассказал в беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин, собаки северных пород (хаски, маламуты) лишены сторожевого инстинкта, а потому воспитать из них охранников практически невозможно.

Псы этих пород привязаны к людям, агрессию они проявляют только для самообороны и не способны напасть на человека. Эти стайные животные очень активны и требуют от хозяев много внимания. Любые попытки натаскивать этих собак, чтобы они охраняли двор, могут привести к их бегству.

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