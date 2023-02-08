Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Картину показали в Доме офицеров ЮФО на проспекте Буденновский, 34. Показ начался в 11 часов.
Добавим, что аналогичные показы пройдут и в других городах страны до 12 февраля. В том числе в Бердянске, Симферополе и Самаре.
Режиссером картины выступил Николай Лебедев, а за основу сценария взяли книгу Александра Звягинцева. Действие разворачивается через полгода после капитуляции Германии, когда начинается суд над нацистскими преступниками.
Добавим, что для съемок в натуральную величину воссоздали зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца Правосудия. Изначально премьера должна была состояться в 2021 году, но ее перенесли.