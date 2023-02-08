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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Фильм о Нюрнбергском процессе показали в Ростове-на-Дону 8 февраля

8 февраля 2023, 12:18
Фото: USHMM/ Альберт Роуз/CC0/wiki
Фильм о Нюрнбергском процессе показали в Ростове-на-Дону 8 февраля
В Ростове-на-Дону в среду, 8 декабря, состоялся показ картины «Нюрнберг».

Картину показали в Доме офицеров ЮФО на проспекте Буденновский, 34. Показ начался в 11 часов.

Добавим, что аналогичные показы пройдут и в других городах страны до 12 февраля. В том числе в Бердянске, Симферополе и Самаре.

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Режиссером картины выступил Николай Лебедев, а за основу сценария взяли книгу Александра Звягинцева. Действие разворачивается через полгода после капитуляции Германии, когда начинается суд над нацистскими преступниками. 

Добавим, что для съемок в натуральную величину воссоздали зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца Правосудия. Изначально премьера должна была состояться в 2021 году, но ее перенесли. 

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