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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

«Горячий сюрприз»: кипятком залило машины на подземной парковке в Ростове

8 февраля 2023, 10:43
Фото: ТГ канал rostovnovosti
Подземную парковку в Ростове-на-Дону затопило кипятком днем 8 февраля

Подземную парковку в Ростове-на-Дону затопило кипятком днем 8 февраля

В Ростове-на-Дону из-за аварийной ситуации кипятком подтопило подземную автопарковку, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на улице Извилистой, где прорвало трубу с горячей водой. В результате она начала заливать все вокруг.

«Горячий сюрприз для владельцев автомобилей», — написал автор. Пользователи в комментариях в шутку назвали это бесплатной автомойкой.

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Другие заявили, что это не очень приятный сюрприз для водителей. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее подравшийся со спасателями дебошир в Новочеркасске залил водой шесть этажей дома.

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