Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Происшествие случилось на улице Извилистой, где прорвало трубу с горячей водой. В результате она начала заливать все вокруг.
«Горячий сюрприз для владельцев автомобилей», — написал автор. Пользователи в комментариях в шутку назвали это бесплатной автомойкой.
Другие заявили, что это не очень приятный сюрприз для водителей. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее подравшийся со спасателями дебошир в Новочеркасске залил водой шесть этажей дома.