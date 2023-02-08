Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Он рассказал изданию «КП-Ростов-на-Дону», что морозов до минус 20 градусов ждать не стоит. Но температура будет ниже климатической нормы.
«Все погодные циклы различные, и этот цикл будет холодным», — уточнил Иошпа.
Согласно усредненным данным за последние годы, синоптики делают прогнозы, что март должен быть дождливым. Температура будет составлять около плюс пяти градусов.
По прогнозам, в марте будут 3 ясных дня, 14 дней — с длительными осадками, остальные может быть облачно. Однако более точные данные появятся ближе к этому периоду.
Ранее в МЧС предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростовской области.