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Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Климатолог Иошпа заявил, что март в Ростовской области будет холодным

8 февраля 2023, 05:20
Фото: 1mi
В Ростовской области в этом году март окажется холодным, заявил климатолог Александр Иошпа.

Он рассказал изданию «КП-Ростов-на-Дону», что морозов до минус 20 градусов ждать не стоит. Но температура будет ниже климатической нормы.

«Все погодные циклы различные, и этот цикл будет холодным», — уточнил Иошпа.

Согласно усредненным данным за последние годы, синоптики делают прогнозы, что март должен быть дождливым. Температура будет составлять около плюс пяти градусов.

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По прогнозам, в марте будут 3 ясных дня, 14 дней — с длительными осадками, остальные может быть облачно. Однако более точные данные появятся ближе к этому периоду.

Ранее в МЧС предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростовской области.

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