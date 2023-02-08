rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Крупный пожар ликвидировали на нефтезаводе в Ростовской области днем 8 февраля

8 февраля 2023, 08:52
Фото: МЧС по Ростовской области
Крупный пожар ликвидировали на нефтезаводе в Ростовской области днем 8 февраля
В Ростовской области удалось ликвидировать открытое горение на территории предприятия по переработке нефтепродуктов, сообщили в УМЧС по региону.

Днем в среду, 8 февраля, начался пожар на предприятии «Ресурс» в Новошахтинске по улице Хмельницкого. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Приняли решение задействовать 42 человек и 13 единиц техники для тушения огня. Локализовали пожар в 10.59 мск.

Крупный пожар ликвидировали на нефтезаводе в Ростовской области днем 8 февраля
Видео: МЧС по Ростовской области
Две человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы
Узнать подробнее

«По предварительной информации, загорелась установка на территории завода. В 11.33 ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.

Известно, что при пожаре никто не пострадал. О причинах инцидента информации не было.

Ранее непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области.

Читайте также:
Непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской областиДве человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-востоке МосквыВ Ростовской области при пожаре погиб пожилой мужчина
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Видео
Подпишитесь
Стали известны подробности пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля
Сегодня, 09:02
Скандальный ростовский блогер Рулев заявил, что его судят за патриотизм
Сегодня, 08:47
Скончалась страдавшая бессонницей после коронавируса жительница Волгодонска
Сегодня, 08:07
Учителям новой школы в Ростове-на-Дону хотят раздать квартиры
Сегодня, 08:45
Доктор юридических наук Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области
Сегодня, 06:56
Минприроды не нашёл экстремального загрязнения воздуха в Ростовской области
Сегодня, 06:45