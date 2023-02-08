Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:58
Днем в среду, 8 февраля, начался пожар на предприятии «Ресурс» в Новошахтинске по улице Хмельницкого. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
Приняли решение задействовать 42 человек и 13 единиц техники для тушения огня. Локализовали пожар в 10.59 мск.
«По предварительной информации, загорелась установка на территории завода. В 11.33 ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.
Известно, что при пожаре никто не пострадал. О причинах инцидента информации не было.
Ранее непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области.