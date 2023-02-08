Куй железо, пока горячо: импортозамещение компьютеров и ПО в Ростовской области

Так в Торгово-промышленной палате Российской Федерации рассказали, что ежегодно россияне покупают около 12 миллионов компьютеров и 30 миллионов смартфонов. Кроме того, российский рынок радиоэлектроники на настоящий момент является крупнейшим в Европе, и, возможно, именно поэтому санкции ударили по нему больше всего. Эксперты оценивают объемы рынка более чем в 4,2 триллиона рублей, при этом даже после ввода санкций более 80% составляет импорт, а 19% рынка приходится на местных производителей. По предварительной оценке аналитиков, таких предприятий-производителей в России насчитывают около трех тысяч, и они обеспечивают 360 тысяч рабочих мест.