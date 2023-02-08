Куй железо, пока горячо: импортозамещение компьютеров и ПО в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Напомним, летом прошлого года власти Ростова-на-Дону объявили, что в городе начнут разрабатывать микрочипы и собирать ноутбуки. Для этого власти региона были готовы начать обучение разработчиков и IT-специалистов.
Уже в августе 2022 года ГК «Option» запустила производство компьютерных мышей и клавиатур, а ГК «Бештау» начала выпуск первых материнских плат. Это стало первым шагом для запуска производства российских ноутбуков, которые поступят в госучреждения до того, как начать продажу для массового потребителя и бизнеса. «Бештау Электроникс» ожидают, что уже к концу 2023 года удастся выпустить около 500 тысяч ноутбуков и моноблоков. А потому особенно важно понимать, как обстоит ситуация на рынке радиоэлектроники, и что изменилось с вводом очередного пакета санкций.
Так в Торгово-промышленной палате Российской Федерации рассказали, что ежегодно россияне покупают около 12 миллионов компьютеров и 30 миллионов смартфонов. Кроме того, российский рынок радиоэлектроники на настоящий момент является крупнейшим в Европе, и, возможно, именно поэтому санкции ударили по нему больше всего. Эксперты оценивают объемы рынка более чем в 4,2 триллиона рублей, при этом даже после ввода санкций более 80% составляет импорт, а 19% рынка приходится на местных производителей. По предварительной оценке аналитиков, таких предприятий-производителей в России насчитывают около трех тысяч, и они обеспечивают 360 тысяч рабочих мест.
Однако нельзя сказать, что российские производители электроники и вычислительной техники хорошо известны среди широкого потребителя. Хотя эксперты считают данные «новой нефтью», Россия подключилась к производственной гонке достаточно поздно, и сейчас предприятиям приходится спешно нагонять индустрию, ушедшую далеко вперед.
В настоящий момент в Ростовской области насчитывают всего 42 предприятия, чья деятельность лежит в сфере производства компьютеров и периферийного оборудования. Это и компании, занятые производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, и коммуникационного оборудования, и оптических приборов, фото- и кинооборудования.
Группа компаний, занятых производством и сборкой именно персональных компьютеров, ноутбуков и серверов, а также периферийного оборудования для компьютеров, например, устройств хранения данных в Ростовской области крайне малочисленна. Согласно данным сервиса «СПАРК-interfax», таких компаний всего две — это ранее упомянутое ООО «Бештау Электроникс» и ООО «ПРОТОНИК-ДОН», занимающееся производством электронных плат.
И если «Бештау Электроникс» — новичок рынка с не самым стабильным финансовым положением, то «Протоник-Дон», будучи микропредприятием, выручило на продажах только за 2021 год 58 миллионов рублей, и стабильно зарабатывало в годы пандемии не менее 38 миллионов рублей.
Так как в настоящий момент рынок не насыщен - это хорошая почва для создания и развития бизнеса донскими предпринимателями.
Гораздо лучше на Дону обстоит ситуация с компаниями, занятыми разработкой компьютерного программного обеспечения — их насчитывается более 60 предприятий. Самым доходной из них можно по праву считать ООО «ДДОС-ГВАРД», которые специализируются на разработке программного обеспечения и защите пользователей от хакерских атак, регулярно «обваливающих» российские сайты с 24 февраля прошлого года. По оценкам системы «СПАРК», выручка компании от продаж последние несколько лет растет на 40-60 миллионов в год, такие же темпы демонстрирует рост доходов предприятия с 2019 года.
Не последнюю роль в росте доходов компании и ее конкурентов играет и текущая геополитическая обстановка, из-за которой число хакерских атак значительно увеличилось.
«В прошедшем году выросло количество хакерских атак на 85%, это порядка 50 тысяч атак было отражено», — рассказал о статистике борьбы с кибер-атаками Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Однако эксперты по кибербезопасности сообщают, что прирост 85% — это только вершина айсберга. По их оценкам, только за 2022 год количество скомпрометированных в России данных выросло почти в 17 раз, и если раньше хакеры охотились за персональными данными, то теперь их интересуют данные госучреждений, бизнеса, торговли, промышленных предприятий и транспорта.
А потому в текущей ситуации особенно важно содействовать развитию отрасли производства как техники, так и программного обеспечения, и комплектующих. По словам экспертов, использование зарубежного софта создает в системе защиты данных уязвимости, а потому единственный выход защитить пользователей и предприятия — это изменить ситуацию: отказаться от чужих разработок и начать собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, объединив усилия властей, бизнеса и научного сообщества.
«[прим. редакции — требуется] Более активное вовлечение IT-компаний малого и среднего бизнеса. Сейчас в большей степени опираются на крупные компании. МСП он более гибкий, он быстро перестраивается, может быть, это и не очень легко ему дается, но он быстро перестраивается и подстраивается под условия, которые создаются, иногда даже меняет направления своей деятельности», — в заключение рассказал президент ТПП России Сергей Катырин.
В ТПП отметили, что минувшей осенью Минпромторг обновил стратегию развития электронной промышленности. Теперь стратегия охватывает период до 2030 года, а в субъектах РФ начнет действовать программа поддержки технопарков, с помощью которой компании получат возмещение затрат на проектирование, строительство и модернизацию таких объектов. Отдельные меры поддержки готовят и для предприятий, готовых заняться серийным производством компьютеров, смартфонов и других видов электроники. Пока известно, что до 2026 года на субсидирование отрасли запланировано потратить около 720 миллиардов рублей.