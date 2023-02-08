Подачу воды из-за появления шуги на Дону остановили сразу в пяти районах Ростова, и только к вечеру работу водозаборов полностью восстановили. Такая ситуация - не редкость для Ростова. Медсестра одной из донских больниц Ольга Фарасян советует, как продолжить соблюдать личную гигиену в этих условиях.

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