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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Медик Фарасян рассказала, как ростовчанам соблюдать гигиену без воды

8 февраля 2023, 16:39
Фото: unsplash
Подачу воды из-за появления шуги на Дону остановили сразу в пяти районах Ростова, и только к вечеру работу водозаборов полностью восстановили. Такая ситуация - не редкость для Ростова. Медсестра одной из донских больниц Ольга Фарасян советует, как продолжить соблюдать личную гигиену в этих условиях.

Первый способ, который рекомендует медик, заключается в использовании влажных салфеток. Сначала, говорит Ольга Фарасян, нужно намылить нужное количество салфеток и обтереть ими тело. Убрать мыльную пену можно чистыми салфетками.

«Этот способ мы используем для лежачих больных. Но если очень срочно нужно помыться, а воды нет – он тоже подойдет», - уверена медик.

Фарасян советует не забывать о соблюдении личной гигиены и не стесняться принимать душ вне дома.

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«Сходите в спортзал в том районе города, где вода есть или сходите в гости к друзьям, родственникам», - советует медсестра.

Долгий отказ от гигиенических процедур, добавляет Ольга Фарасян, чреват появлением неприятного запаха и кожного зуда, распространением грибковых заболеваний, дерматита.

Напомним, ранее Ростовводоканал сообщал о том, что восточная часть города, Советский и Октябрьский районы остались без водоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Водоснабжение восстановили к вечеру.

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#Городская среда#Вода#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Анна Ивченко
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