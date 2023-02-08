Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Первый способ, который рекомендует медик, заключается в использовании влажных салфеток. Сначала, говорит Ольга Фарасян, нужно намылить нужное количество салфеток и обтереть ими тело. Убрать мыльную пену можно чистыми салфетками.
«Этот способ мы используем для лежачих больных. Но если очень срочно нужно помыться, а воды нет – он тоже подойдет», - уверена медик.
Фарасян советует не забывать о соблюдении личной гигиены и не стесняться принимать душ вне дома.
«Сходите в спортзал в том районе города, где вода есть или сходите в гости к друзьям, родственникам», - советует медсестра.
Долгий отказ от гигиенических процедур, добавляет Ольга Фарасян, чреват появлением неприятного запаха и кожного зуда, распространением грибковых заболеваний, дерматита.
Напомним, ранее Ростовводоканал сообщал о том, что восточная часть города, Советский и Октябрьский районы остались без водоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Водоснабжение восстановили к вечеру.