Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Отделение ПФР и соцстрахования РФ по Ростовской области начали работу по начислению соцвыплат медикам, которые установило федеральное правительство в январе 2023 года.
Средства перечисляют на счета медработников в течение семи рабочих дней после того, как руководство медицинской организации составит списки персонала в Социальный фонд. Никакие дополнительные заявления или справки персоналу подавать не нужно.
Напомним, получателями новой выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей станут медработники первичного звена здравоохранения, которые работают в районных, участковых больницах и отделениях скорой помощи.
К настоящему моменту деньги получили уже более 200 работников, которым выплатили 1,6 миллиона рублей.
Ранее в Ростовской области выявили факты выплаты зарплат ниже МРОТ медикам из Каменска-Шахтинского.