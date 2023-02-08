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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Медикам Ростовской области начислят специальную выплату размером до 18,5 тыс рублей

8 февраля 2023, 11:08
Фото: 1MI
Медикам Ростовской области начислят специальную выплату размером до 18,5 тыс рублей
В Ростовской области для медработников ввели специальные социальные выплаты размером от 4,5 до 18,5 тысячи рублей, об этом сообщили в донском правительстве.

Отделение ПФР и соцстрахования РФ по Ростовской области начали работу по начислению соцвыплат медикам, которые установило федеральное правительство в январе 2023 года.

Средства перечисляют на счета медработников в течение семи рабочих дней после того, как руководство медицинской организации составит списки персонала в Социальный фонд. Никакие дополнительные заявления или справки персоналу подавать не нужно.

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Напомним, получателями новой выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей станут медработники первичного звена здравоохранения, которые работают в районных, участковых больницах и отделениях скорой помощи.

К настоящему моменту деньги получили уже более 200 работников, которым выплатили 1,6 миллиона рублей.

Ранее в Ростовской области выявили факты выплаты зарплат ниже МРОТ медикам из Каменска-Шахтинского.

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