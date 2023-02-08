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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Минприроды не нашёл экстремального загрязнения воздуха в Ростовской области

8 февраля 2023, 06:45
Фото: clati.ru
В Ростовской области сообщили, что не фиксировали экстремально высокого загрязнения воздуха в 2022 году, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Минприроды.

 Напомним, на днях стало известно, что Ростов-на-Дону в 2022 году занял десятое место по чистоте воздуха среди городов-миллионников. Причиной этого стало превышение концентрации формальдегида и диоксида серы в атмосфере. Несмотря на это, в Минприроды отрицают возможность экстремально высокого загрязнения воздуха.

В ведомстве напоминают, что специалисты министерства регулярно проводят проверки качества атмосферного воздуха и воды в Ростовской области. При этом анализ состояния атмосферы осуществляют на 18 стационарных постах в крупнейших городах региона — Ростове, Таганроге, Волгодонске, Шахтах, Азове, Цимлянске и Новочеркасске.

Кроме того, за счет средств областного бюджета проводят и маршрутные наблюдения в Таганроге, Миллерово, Батайске и еще двух донских городах, и в двух крупных районах Ростова.

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«По результатам государственного мониторинга атмосферного воздуха, проведенного в 2022 году случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечались», — сказано в сообщении.

В Минприроды добавили, что на основе сводных расчетов разрабатывают меры по снижению концентрации загрязняющих веществе в атмосфере.

Ранее стало известно, что на анализ состояния воздуха в течение года выделили 10 миллионов рублей.

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