Напомним, на днях стало известно, что Ростов-на-Дону в 2022 году занял десятое место по чистоте воздуха среди городов-миллионников. Причиной этого стало превышение концентрации формальдегида и диоксида серы в атмосфере. Несмотря на это, в Минприроды отрицают возможность экстремально высокого загрязнения воздуха.