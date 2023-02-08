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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

На ремонт детского сада на Королева в Ростове потратят 297 млн рублей

8 февраля 2023, 17:15
Фото: 1MI
В Ростове на капитальный ремонт детского садика на проспекте Королева потратят 297 миллионов рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Управление капитального строительства Ростова ищет подрядчика для ремонта детского садика на проспекте Королева, 18/1. На эти цели выделено 297 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести комплексный ремонт здания детского сада, а также пусконаладочные работы. Также в его обязанности войдет обеспечение доставки строительных материалов, конструкций и оборудования. При этом заказчик будет осуществлять полный контроль за качеством выполнения работ и применяемых при этом материалов.

В случае выявления дефектов подрядной организации предстоит за свой счет устранить их как можно скорее.

Наконец, еще одним обязательством называется компенсаторная высадка деревьев до их полной приживаемости в течение трех лет.

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Приступить к выполнению работ подрядчик обязуется 29 февраля, завершить же их он должен ровно через год.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 февраля.

Ранее сообщалось, что парк, дома и школу построят на Таганрогской в Ростове.

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