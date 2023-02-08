Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести комплексный ремонт здания детского сада, а также пусконаладочные работы. Также в его обязанности войдет обеспечение доставки строительных материалов, конструкций и оборудования. При этом заказчик будет осуществлять полный контроль за качеством выполнения работ и применяемых при этом материалов.