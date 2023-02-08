Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Управление капитального строительства Ростова ищет подрядчика для ремонта детского садика на проспекте Королева, 18/1. На эти цели выделено 297 миллионов рублей.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести комплексный ремонт здания детского сада, а также пусконаладочные работы. Также в его обязанности войдет обеспечение доставки строительных материалов, конструкций и оборудования. При этом заказчик будет осуществлять полный контроль за качеством выполнения работ и применяемых при этом материалов.
В случае выявления дефектов подрядной организации предстоит за свой счет устранить их как можно скорее.
Наконец, еще одним обязательством называется компенсаторная высадка деревьев до их полной приживаемости в течение трех лет.
Приступить к выполнению работ подрядчик обязуется 29 февраля, завершить же их он должен ровно через год.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 февраля.
Ранее сообщалось, что парк, дома и школу построят на Таганрогской в Ростове.