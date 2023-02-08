Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Утром среды, 8 февраля, ДТП произошло в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». 59-летний водитель КамАЗа с прицепом не справился с управлением и влетел в легковушку Lada Largus, стоявшую в пробке. Машина, в свою очередь, по инерции врезалась в прицеп другого КамАЗа.
В результате аварии серьезные травмы получил 38-летний водитель Lada.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростовской области в ДТП с попуткой пострадали два человека.