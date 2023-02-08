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Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

На трассе в Ростовской области легковушку зажало между двумя грузовиками

8 февраля 2023, 17:16
Фото: 1MI
Водитель легковушки пострадал в ДТП с участием двух фур, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

Утром среды, 8 февраля, ДТП произошло в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». 59-летний водитель КамАЗа с прицепом не справился с управлением и влетел в легковушку Lada Largus, стоявшую в пробке. Машина, в свою очередь, по инерции врезалась в прицеп другого КамАЗа.

В результате аварии серьезные травмы получил 38-летний водитель Lada.

В Ростовской области на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовика
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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области в ДТП с попуткой пострадали два человека.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Дтп#Дорога#Происшествия#Транспорт#Ростовская область
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