Утром среды, 8 февраля, ДТП произошло в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». 59-летний водитель КамАЗа с прицепом не справился с управлением и влетел в легковушку Lada Largus, стоявшую в пробке. Машина, в свою очередь, по инерции врезалась в прицеп другого КамАЗа.