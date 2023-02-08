Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Ростове из-за сильного ветра и образования шуги появились проблемы в работе водонапорных сооружений. Из-за этого утром, 8 февраля, вода из-под кранов в домах некоторых ростовчан шла со слабым напором.
В Ростовводоканале заверили, что уже решают проблему, а штатную подачу воды должны возобновить до конца суток 8 февраля. Сейчас ресурс, в первую очередь, направляют в социально значимые учреждения. Увеличивается давление воды и в общей городской сети.
Напомним, из-за образования шуги без воды остались дома сразу в пяти районах Ростова. Среди них восточная часть Ростова — Александровка, Сельмаш и Нахичевань, а также Советский и Октябрьский районы на северо-западе города.