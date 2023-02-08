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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Подачу воды в пяти районах Ростова водоканал обещал восстановить до вечера

8 февраля 2023, 12:19
Фото: 1MI
В Ростове пообещали восстановить нормальную подачу воды до конца дня
До конца чуток 8 февраля вода в Ростове будет подаваться в штатном режиме, сообщили в Ростовводоканале.

В Ростове из-за сильного ветра и образования шуги появились проблемы в работе водонапорных сооружений. Из-за этого утром, 8 февраля, вода из-под кранов в домах некоторых ростовчан шла со слабым напором.

В Ростове-на-Дону пять районов города остались без воды 8 февраля из-за шуги и ветра
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В Ростовводоканале заверили, что уже решают проблему, а штатную подачу воды должны возобновить до конца суток 8 февраля. Сейчас ресурс, в первую очередь, направляют в социально значимые учреждения. Увеличивается давление воды и в общей городской сети.

Напомним, из-за образования шуги без воды остались дома сразу в пяти районах Ростова. Среди них восточная часть Ростова — Александровка, Сельмаш и Нахичевань, а также Советский и Октябрьский районы на северо-западе города.

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