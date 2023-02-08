В Ростове-на-Дону поезд в честь грядущей годовщины освобождения города будет находиться четыре дня — с 11 по 14 февраля, а вот в Батайске «Поезд Победы» будет находиться в течение двух дней — 15 и 16 февраля. Во все дни посещение поезда бесплатно, главное — пройти регистрацию на сайте проекта, который доступен по ссылке. Регистрация для получения билетов открывается за сутки до прибытия поезда в город.