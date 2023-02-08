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«Поезду Победы» добавили новую остановку в Батайске

8 февраля 2023, 08:43
Фото: 1MI
«Поезду Победы» добавили новую остановку в Батайске
В Ростовской области «Поезд Победы» сделает остановку в Батайске, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти напомнили, что настоящий момент «Поезд Победы» продолжил свое путешествие по Ростовской области, и в этом году он сделает остановку в еще одном городе — Батайске.

Только за понедельник, 6 февраля, посетителями музея стали 1,5 тысячи жителей и гостей Волгодонска, сегодня иммерсивная инсталляция находится в городе Шахты, а 9 и 10 февраля поезд будет готов к приему жителей Новочеркасска.

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В Ростове-на-Дону поезд в честь грядущей годовщины освобождения города будет находиться четыре дня — с 11 по 14 февраля, а вот в Батайске «Поезд Победы» будет находиться в течение двух дней — 15 и 16 февраля. Во все дни посещение поезда бесплатно, главное — пройти регистрацию на сайте проекта, который доступен по ссылке. Регистрация для получения билетов открывается за сутки до прибытия поезда в город.

Ранее в Ростовской области сообщили о планах провести патриотический праздничный автопробег 12 февраля.

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