Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Днем 7 февраля 2023 года произошел пожар на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске на улице Хмельницкого. Здесь загорелась одна из установок, а площадь пожара достигла 100 квадратных метров.
К ликвидации огня на предприятии «Ресурс» привлекли 42 человек, которые использовали более 10 единиц техники. В результате потушили огонь в 11.30 мск.
Причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса. При пожаре никто не пострадал.
Украинские беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в июне 2022 года. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
Это привело к пожару, который распространился на площади 50 квадратных метров. Огонь тушили около двух часов, к этой работе привлекли десятки человек.
Медицинская помощь никому не потребовалась, а весь персонал эвакуировали. В результате пришлось приостановить работу предприятия. На территории обнаружили фрагменты летательных аппаратов.
В Каменском районе в июне 2022 года произошел крупный пожар на птицефабрике «Белая птица». Возгорание началось рано утром, пламя успело охватить 120 квадратных метров площади.
На место происшествия сразу же прибыли сотрудники МЧС и спецтехника. Ликвидация огня заняла несколько часов.
Дым и гарь от этого пожара ощущались далеко за пределами предприятия. Информации о пострадавших не поступало.
Гендиректор АО «Евразийский», которому принадлежит Ростовводоканал, Герман Вишневский в начале 2023 года рассказал о задержании четырех сотрудников компании. Их обвинили в вымогательстве денег.
А позже он сделал еще одно громкое заявление о попытке рейдерского захвата организации. По словам Вишневского, этим якобы занимается представитель «Альфа-Групп» — компания «Росводоканал».
Он добавил, что для достижения своих целей эта структура использует запрещенные законом методы и коррупционные связи. Вишневский заверяет, что может доказать свои слова фактами.
В 2022 году 20 января в городе Таганрог загорелся цех электроремонтного завода на улице Морозова. Причиной назвали нарушение пожарной безопасности при эксплуатации оборудования.
В результате сгорело установленное в помещении оборудование. О пострадавших в УМЧС не сообщали.