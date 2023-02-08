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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Пожары, взрывы и рейдерские захваты: ЧП на предприятиях в Ростовской области за год

8 февраля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Топ-5 самых громких происшествий на предприятиях в Ростовской области с 2022 года

Еще одно ЧП произошло на крупном предприятии в Ростовской области 8 февраля

В Ростовской области периодически происходят резонансные происшествия, в том числе на предприятиях. Какие из них были самые громкие с 2022 года, в материале RostovGazeta.
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Пожар

Пожар на нефтезаводе

Днем 7 февраля 2023 года произошел пожар на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске на улице Хмельницкого. Здесь загорелась одна из установок, а площадь пожара достигла 100 квадратных метров.

К ликвидации огня на предприятии «Ресурс» привлекли 42 человек, которые использовали более 10 единиц техники. В результате потушили огонь в 11.30 мск.

Причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса. При пожаре никто не пострадал.

Фото: МЧС по Ростовской области

Атака завода беспилотниками

Украинские беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в июне 2022 года. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Это привело к пожару, который распространился на площади 50 квадратных метров. Огонь тушили около двух часов, к этой работе привлекли десятки человек.

Медицинская помощь никому не потребовалась, а весь персонал эвакуировали. В результате пришлось приостановить работу предприятия. На территории обнаружили фрагменты летательных аппаратов.

Фото: Василий Коваль/CC BY SA/wikimedia.org

Пожар на птицефабрике

В Каменском районе в июне 2022 года произошел крупный пожар на птицефабрике «Белая птица». Возгорание началось рано утром, пламя успело охватить 120 квадратных метров площади.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники МЧС и спецтехника. Ликвидация огня заняла несколько часов.

Фото: Газета ПИК / ОНД и ПР по Каменскому району
В МЧС назвали предварительную причину пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля
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Дым и гарь от этого пожара ощущались далеко за пределами предприятия. Информации о пострадавших не поступало. 

Рейдерский захват

Гендиректор АО «Евразийский», которому принадлежит Ростовводоканал, Герман Вишневский в начале 2023 года рассказал о задержании четырех сотрудников компании. Их обвинили в вымогательстве денег.

А позже он сделал еще одно громкое заявление о попытке рейдерского захвата организации. По словам Вишневского, этим якобы занимается представитель «Альфа-Групп» — компания «Росводоканал». 

Он добавил, что для достижения своих целей эта структура использует запрещенные законом методы и коррупционные связи. Вишневский заверяет, что может доказать свои слова фактами.

Фото: vk.com/rostov_vodokanal

Происшествие на электроремонтном заводе

В 2022 году 20 января в городе Таганрог загорелся цех электроремонтного завода на улице Морозова. Причиной назвали нарушение пожарной безопасности при эксплуатации оборудования.

В результате сгорело установленное в помещении оборудование. О пострадавших в УМЧС не сообщали. 

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