РЭО будет осуществлять экомониторинг в 12 промышленных городах России

Техническое решение представляет собой наглядное визуальное отображение информации экомониторинга на картографической подложке с составлением рейтингов регионов по стандартному индексу за отрезок времени – сутки, неделю либо год. Отображение данных происходит по каждому из загрязняющих веществ, накапливается информация о местоположении и владельце станции, на которой осуществляются измерения. Кроме экомониторинга атмосферного воздуха, с помощью технического решения можно получать информацию о радиационной обстановке и гидрометеорологических наблюдениях.