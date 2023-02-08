РЭО будет осуществлять экомониторинг в 12 промышленных городах России

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, экологический мониторинг охватил 12 крупных промышленных центров. Проект, направленный на улучшение экологической обстановки и минимизацию выбросов загрязнений в атмосферу, начал действовать в Липецке, Норильске, Магнитогорске, Медногорске, Братске, Нижнем Тагиле, Красноярске, Череповце, Новокузнецке, Челябинске, Омске и Чите. Об этом пишет newsnn.ru.
С этого года, благодаря техническому решению РЭО, стало возможным апробировать сбор информации от 48 автоматических станций городов, входящих в проект. С их помощью может осуществляться мониторинг по угарному газу, аммиаку, взвешенным частицам (PM2.5, PM10), озону, сероводороду, оксидам азота и серы. Сейчас в техническое решение РЭО поступает информация только по оксидам азота и угарному газу.
Техническое решение представляет собой наглядное визуальное отображение информации экомониторинга на картографической подложке с составлением рейтингов регионов по стандартному индексу за отрезок времени – сутки, неделю либо год. Отображение данных происходит по каждому из загрязняющих веществ, накапливается информация о местоположении и владельце станции, на которой осуществляются измерения. Кроме экомониторинга атмосферного воздуха, с помощью технического решения можно получать информацию о радиационной обстановке и гидрометеорологических наблюдениях.
Установленные в городах проекта «Чистый воздух» автоматические станции входят в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета.
В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию единой информационной системы состояния окружающей среды. РЭО, который является оператором федерального проекта, занимается созданием в пилотном режиме решения по апробации технических возможностей комплексной системы экомониторинга. Соглашения заключены с 11 российскими регионами, всего же информация поступает от 20 субъектов РФ.
Единая информационная система состояния окружающей среды направлена на повышение качества цифровой информации и призвана обеспечить прозрачность предоставляемых данных.