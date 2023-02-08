Напомним, что в 2021 году Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу совершенных преступлений. RostovGazeta сообщала, что практически каждую неделю появлялась информация о задержании того или иного чиновника за получение или дачу взятки. Причем за это ловили не только представителей власти, но и бизнесменов, и даже простых граждан.