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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

«Ростов-папа»: за минувший год в Ростове возросло количество преступлений

8 февраля 2023, 11:40
Фото: sledcom.ru
«Ростов-папа»: за минувший год в Ростове возросло количество преступлений

В 2022 году в Ростове-на-Дону преступники совершили 23 тысячи преступлений

Свыше 23,2 тысяч преступлений было зарегистрировано в Ростове в 2022 году. Об этом RostovGazeta сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что в 2021 году Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу совершенных преступлений. RostovGazeta сообщала, что практически каждую неделю появлялась информация о задержании того или иного чиновника за получение или дачу взятки. Причем за это ловили не только представителей власти, но и бизнесменов, и даже простых граждан.

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По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, в 2021 году в Ростове было зарегистрировано более 22,5 тысячи преступлений. Однако этот рекорд оказался побит в 2022 году — Ростовская область оказалась в рейтинге регионов с высокой экономической преступностью.

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За минувший год число зарегистрированных преступлений, по информации пресс-службы, превысило 23,2 тысячи. Таким образом, прирост преступлений за год составил 664, что на 2,9% выше показателя предыдущего года.

«Одновременно с ростом зарегистрированных преступлений, количество раскрытых увеличилось на 817», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на слова экспертов RostovGazeta прогнозировала, что возвращения 90-х не предвидится. Однако в начале февраля 2023 года гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата водоканала.

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