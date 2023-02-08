Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Напомним, что в 2021 году Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу совершенных преступлений. RostovGazeta сообщала, что практически каждую неделю появлялась информация о задержании того или иного чиновника за получение или дачу взятки. Причем за это ловили не только представителей власти, но и бизнесменов, и даже простых граждан.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, в 2021 году в Ростове было зарегистрировано более 22,5 тысячи преступлений. Однако этот рекорд оказался побит в 2022 году — Ростовская область оказалась в рейтинге регионов с высокой экономической преступностью.
За минувший год число зарегистрированных преступлений, по информации пресс-службы, превысило 23,2 тысячи. Таким образом, прирост преступлений за год составил 664, что на 2,9% выше показателя предыдущего года.
«Одновременно с ростом зарегистрированных преступлений, количество раскрытых увеличилось на 817», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее со ссылкой на слова экспертов RostovGazeta прогнозировала, что возвращения 90-х не предвидится. Однако в начале февраля 2023 года гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата водоканала.