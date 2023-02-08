Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В Новошахтинске пожар охватил здание нефтеперерабатывающего завода «Ресурс» на улице Хмельницкой. В МЧС России по Ростовской области сообщили, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.
Известно, что огонь охватил площадь в сто квадратных метров. Однако, к счастью, никто из персонала завода не пострадал.
Спасатели смогли оперативно локализовать пожар, а затем ликвидировать.
В соцсетях ростовчане обратили внимание на участившиеся пожары на предприятиях региона. Многие вспомнили пожар, случившийся в Новошахтинске летом 2022 года на другом нефтеперерабатывающем предприятии города. Тогда на теплообменник на территории предприятия упал беспилотник, предположительно, украинского производства.
Утром 8 февраля восточная часть Ростова, а также Советский и Октябрьский районы остались без воды. Причиной ЧП в Ростовводоканале назвали неблагоприятные погодные условия.
Специалисты уточнили, что из-за резкого снижения температуры и усиления ветра в реке Дон образовалась шуга. После этого стали наблюдаться перебои с водоснабжением, так как водозаборы не могут полноценно работать в текущих условиях.
Ростовводоканал заверил, что оперативно принял меры для регулировки работы сооружений. Воду приоритетно подают в социально значимые учреждения города. При этом специалисты поддерживают максимально возможное давление в городском водопроводе.
Окончательно нормализовать напор воды в кранах в водоканале пообещали до конца суток 8 февраля.
Климатолог Александр Иошпа предупредил жителей Ростовской области о холодной погоде в следующем месяце. Вместе с тем морозов в -20 градусов в первый месяц весны ждать не стоит.
Тем не менее средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы. Также в марте прогнозируется большое количество осадков. Средняя температура воздуха составит около +5 градусов.
Иошпа добавил, что в марте будет всего лишь 3 ясных дня, 14 дней — с длительными осадками, а остальные — с переменной облачностью.