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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Ростовчанам посоветовали не ждать скорой весны, а шуга на Дону опять всех лишила воды

8 февраля 2023, 16:03
Фото: unsplash.com
Ростовскую область атакуют экстремальные холода, отсутствие воды и пожары на заводах
В Ростовской области пожар случился на заводе «Ресурс», тем временем в столице региона из-за ветра и шуги снизился напор воды в кранах, а климатологи предупредили местных жителей о серьезных холодах в марте.
Сюжет
Пожар

Пожар на заводе

В Новошахтинске пожар охватил здание нефтеперерабатывающего завода «Ресурс» на улице Хмельницкой. В МЧС России по Ростовской области сообщили, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.

Известно, что огонь охватил площадь в сто квадратных метров. Однако, к счастью, никто из персонала завода не пострадал.

Спасатели смогли оперативно локализовать пожар, а затем ликвидировать.

В соцсетях ростовчане обратили внимание на участившиеся пожары на предприятиях региона. Многие вспомнили пожар, случившийся в Новошахтинске летом 2022 года на другом нефтеперерабатывающем предприятии города. Тогда на теплообменник на территории предприятия упал беспилотник, предположительно, украинского производства.

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Снова без воды

Утром 8 февраля восточная часть Ростова, а также Советский и Октябрьский районы остались без воды. Причиной ЧП в Ростовводоканале назвали неблагоприятные погодные условия.

Специалисты уточнили, что из-за резкого снижения температуры и усиления ветра в реке Дон образовалась шуга. После этого стали наблюдаться перебои с водоснабжением, так как водозаборы не могут полноценно работать в текущих условиях.

Ростовводоканал заверил, что оперативно принял меры для регулировки работы сооружений. Воду приоритетно подают в социально значимые учреждения города. При этом специалисты поддерживают максимально возможное давление в городском водопроводе.

Окончательно нормализовать напор воды в кранах в водоканале пообещали до конца суток 8 февраля.

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Холодный март

Климатолог Александр Иошпа предупредил жителей Ростовской области о холодной погоде в следующем месяце. Вместе с тем морозов в -20 градусов в первый месяц весны ждать не стоит.

Тем не менее средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы. Также в марте прогнозируется большое количество осадков. Средняя температура воздуха составит около +5 градусов.

Иошпа добавил, что в марте будет всего лишь 3 ясных дня, 14 дней — с длительными осадками, а остальные — с переменной облачностью.

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