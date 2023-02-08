Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Один из исков на сумму 363 тысячи рублей передали в январе. Истец потребовал выдать судебный приказ на взыскание долга по договору за август 2022 года.
Вначале все требования удовлетворили, после чего его этот приказ отменили.
Еще один иск Ростовские теплосети передали в феврале на сумму 647 тысяч рублей. Компания потребовала взыскать долг за сентябрь 2022 года. Это заявление суд принял к производству.
По информации Telegram-канала Don_mash, в сентябре руководство рынка получило счет с суммой в 10 раз больше, чем обычно. Канал пишет, что деньги начисляли по нормативам, а не по новым счетчикам, с чем не согласились представители рынка.
Ранее стало известно, что сербский подрядчик при строительстве Hyatt взыскивает с «Группы Агроком» 5,9 млн евро.