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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Ростовские теплосети хотят взыскать с Центрального рынка 1 млн рублей

8 февраля 2023, 12:45
Фото: rostov-gorod.ru
Компания «Ростовские тепловые сети» обратилась с двумя исками в суд к «Центральному рынку», говорится в документах арбитражного суда.

Один из исков на сумму 363 тысячи рублей передали в январе. Истец потребовал выдать судебный приказ на взыскание долга по договору за август 2022 года.

Вначале все требования удовлетворили, после чего его этот приказ отменили.

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Еще один иск Ростовские теплосети передали в феврале на сумму 647 тысяч рублей. Компания потребовала взыскать долг за сентябрь 2022 года. Это заявление суд принял к производству.

По информации Telegram-канала Don_mash, в сентябре руководство рынка получило счет с суммой в 10 раз больше, чем обычно. Канал пишет, что деньги начисляли по нормативам, а не по новым счетчикам, с чем не согласились представители рынка.

Ранее стало известно, что сербский подрядчик при строительстве Hyatt взыскивает с «Группы Агроком» 5,9 млн евро.

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