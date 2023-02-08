Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
6 февраля мощнейшие землетрясения произошли в Турции и Сирии. Природное явление унесло жизни более шести тысяч людей, десятки тысяч пострадали. Ростовский ученый Алексей Наставкин рассказал «Дон 24», что сейсмическая активность возможна и на юге России. За толчками земной коры в Ростовской области следит Единая геофизическая служба Российской академии наук.
Организация круглосуточно отслеживает сейсмическую активность в регионе. Специалисты заверяют, что никаких серьезных изменений за последние несколько дней не произошло.
Наставкин напомнил, что Ростовская область находится на границе Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты. Эта зона является сейсмически спокойной. Если в регионе и случатся землетрясения, вероятно, они будут несильными.
Ранее геофизик Шебалин рассказал, что в России прогнозировали землетрясение в Турции.