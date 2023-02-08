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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Ростовский ученый заявил о риске землетрясений в Ростовской области

8 февраля 2023, 13:22
Фото: 23.mchs.gov.ru
Ростовский ученый заявил о риске землетрясений в Ростовской области
Риск землетрясений в Ростовской области присутствует, однако масштаба разрушений как в Турции ждать не стоит, заявил завкафедрой месторождений полезных ископаемых ЮФУ Алексей Наставкин.

6 февраля мощнейшие землетрясения произошли в Турции и Сирии. Природное явление унесло жизни более шести тысяч людей, десятки тысяч пострадали. Ростовский ученый Алексей Наставкин рассказал «Дон 24», что сейсмическая активность возможна и на юге России. За толчками земной коры в Ростовской области следит Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Организация круглосуточно отслеживает сейсмическую активность в регионе. Специалисты заверяют, что никаких серьезных изменений за последние несколько дней не произошло.

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Наставкин напомнил, что Ростовская область находится на границе Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты. Эта зона является сейсмически спокойной. Если в регионе и случатся землетрясения, вероятно, они будут несильными.

Ранее геофизик Шебалин рассказал, что в России прогнозировали землетрясение в Турции.

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