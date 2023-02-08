6 февраля мощнейшие землетрясения произошли в Турции и Сирии. Природное явление унесло жизни более шести тысяч людей, десятки тысяч пострадали. Ростовский ученый Алексей Наставкин рассказал «Дон 24», что сейсмическая активность возможна и на юге России. За толчками земной коры в Ростовской области следит Единая геофизическая служба Российской академии наук.