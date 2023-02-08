Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Об этом написало издание «Рейтер» со ссылкой на слова Данилова. Он рассказал, что речь идет о тех объектах, которые якобы приносят ущерб Украине.
Официальной информации об его словах не появлялось. Не исключено, что это очередная провокация со стороны Украины.
Добавим, что это лишь личное мнение Данилова, которое не имеет ничего общего с реальным положением дел. Россия имеет хорошее вооружение, за счет которого не допустит какого-либо вторжения на территорию страны.
Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО.