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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Секретарь совета нацбезопасности Украины высказался об уничтожении объектов на Дону

8 февраля 2023, 07:18
Фото: mil.ru
Секретарь совета нацбезопасности Украины высказался за уничтожение объектов на Дону
Секретарь совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что должны перестать существовать некоторые объекты в РФ, в том числе Ростовской области, пишут иностранные СМИ.

Об этом написало издание «Рейтер» со ссылкой на слова Данилова. Он рассказал, что речь идет о тех объектах, которые якобы приносят ущерб Украине. 

Официальной информации об его словах не появлялось. Не исключено, что это очередная провокация со стороны Украины.

Женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО
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Добавим, что это лишь личное мнение Данилова, которое не имеет ничего общего с реальным положением дел. Россия имеет хорошее вооружение, за счет которого не допустит какого-либо вторжения на территорию страны.

Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО. 

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