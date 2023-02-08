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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Силовики нагрянули с обысками в отдел полиции Аксайского района 8 февраля

8 февраля 2023, 11:03
Фото: аксай.61.мвд.рф
Силовики нагрянули с обысками в отдел полиции Аксайского района 8 февраля
В Аксайском районе в главное управление полиции прибыли с обысками ФСБ, СОБР и прокуратура, об этом сообщили местные СМИ.

Согласно данным портала 1Rnd, утро среды, 8 февраля, началось в Отделе МВД России по Аксайскому району с бодрящих обысков и выемки документов.

По словам собственного источника издания, в обысках участвуют сотрудники Федеральной службы безопасности, специального отряда быстрого реагирования, Следственного комитета, ОРЧ СБ и даже прокурор Аксайского района Роман Коломойцев.

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«Особое внимание приковано к отделу экономической безопасности и противодействия коррупции. У начальника этого отдела дома проводят обыски», — утверждает источник.

По неподтвержденным данным, сотрудников полиции подозревают в коррупции, связанной с деятельностью рынка «Классик». Информация уточняется.

Ранее в Аксайском районе раскрыли каналы незаконной миграции.

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