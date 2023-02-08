Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Согласно данным портала 1Rnd, утро среды, 8 февраля, началось в Отделе МВД России по Аксайскому району с бодрящих обысков и выемки документов.
По словам собственного источника издания, в обысках участвуют сотрудники Федеральной службы безопасности, специального отряда быстрого реагирования, Следственного комитета, ОРЧ СБ и даже прокурор Аксайского района Роман Коломойцев.
«Особое внимание приковано к отделу экономической безопасности и противодействия коррупции. У начальника этого отдела дома проводят обыски», — утверждает источник.
По неподтвержденным данным, сотрудников полиции подозревают в коррупции, связанной с деятельностью рынка «Классик». Информация уточняется.
Ранее в Аксайском районе раскрыли каналы незаконной миграции.