«Когда я делаю репортаж и хочу высказать негативное отношение к какому-либо чиновнику, я, согласно закону, употребляю слово „предполагаю“. За предположение, а не утверждение, наши законы не наказывают. Но против меня используется такой термин, как „завуалированное“ оскорбление», — отмечает блогер.