Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Напомним, что 10 февраля в Ростове состоится громкий суд, на котором могут огласить обвинительный приговор скандально известному в Ростове блогеру.
Журналист не исключает вероятность наказания в виде домашнего ареста. Но даже в этом случае он выражает намерение продолжить дальше свою борьбу. Разве что, по его словам, какими-то иными методами.
В беседе с корреспондентом RostovGazeta Сергей Рулев подчеркивает, что против него задействовано, дескать, мощное оружие — клевета.
«Когда я делаю репортаж и хочу высказать негативное отношение к какому-либо чиновнику, я, согласно закону, употребляю слово „предполагаю“. За предположение, а не утверждение, наши законы не наказывают. Но против меня используется такой термин, как „завуалированное“ оскорбление», — отмечает блогер.
Собеседник считает, что наказание лишь за предположение — невозможно.
«Закон этого не позволяет. Это сговор „пятой колонны“, — убежден Рулев.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Сергей Рулев планировал обжаловать вручение ему повестки в суд.