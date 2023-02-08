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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

Скандальный ростовский блогер Рулев заявил, что его судят за патриотизм

8 февраля 2023, 08:47
Фото: Видео канал Сергей Рулёв
Скандальный ростовский блогер Рулев заявил, что его судят за патриотизм
Ростовский блогер Сергей Рулев уверен, что его судят за патриотизм и медийную деятельность, в которой он вероятно раскрыл некое «политическое соитие» антигосударственных, антипутинских партий. Об этом он сообщил RostovGazeta.

Напомним, что 10 февраля в Ростове состоится громкий суд, на котором могут огласить обвинительный приговор скандально известному в Ростове блогеру. 

Журналист не исключает вероятность наказания в виде домашнего ареста. Но даже в этом случае он выражает намерение продолжить дальше свою борьбу. Разве что, по его словам, какими-то иными методами.

В беседе с корреспондентом RostovGazeta Сергей Рулев подчеркивает, что против него задействовано, дескать, мощное оружие — клевета.

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«Когда я делаю репортаж и хочу высказать негативное отношение к какому-либо чиновнику, я, согласно закону, употребляю слово „предполагаю“. За предположение, а не утверждение, наши законы не наказывают. Но против меня используется такой термин, как „завуалированное“ оскорбление», — отмечает блогер.

Собеседник считает, что наказание лишь за предположение — невозможно.

«Закон этого не позволяет. Это сговор „пятой колонны“, — убежден Рулев.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Сергей Рулев планировал обжаловать вручение ему повестки в суд.

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