Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Происшествие случилось на улице Карла Маркса, здесь находилось тело женщины. Оно лежало под окнами домов.
«Она была из благополучной семьи, ей было 39 лет. Знакомые говорят, что у нее были проблемы после перенесенного коронавируса», — пишет Bloknot-volgodonsk.
Отмечается, что горожанка могла страдать бессонницей. Очевидцы не исключают, что она могла выпасть из окна по неизвестной причине.
Официальной информации о произошедшем не поступало, сейчас она уточняется.
Ранее житель Новочеркасска устроил вечеринку, вылез в окно и подрался со спасателями.