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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Скончалась страдавшая бессонницей после коронавируса жительница Волгодонска

8 февраля 2023, 08:07
Фото: 1MI
В Волгодонске утром 7 февраля нашли тело женщины, которая страдала после коронавируса
В Волгодонске в утреннее время 7 февраля на улице обнаружили тело женщины, сообщили очевидцы.

Происшествие случилось на улице Карла Маркса, здесь находилось тело женщины. Оно лежало под окнами домов.

«Она была из благополучной семьи, ей было 39 лет. Знакомые говорят, что у нее были проблемы после перенесенного коронавируса», — пишет Bloknot-volgodonsk.

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Отмечается, что горожанка могла страдать бессонницей. Очевидцы не исключают, что она могла выпасть из окна по неизвестной причине.

Официальной информации о произошедшем не поступало, сейчас она уточняется. 

Ранее житель Новочеркасска устроил вечеринку, вылез в окно и подрался со спасателями. 

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