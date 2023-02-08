Стали известны подробности пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В ведомстве сообщили, что в среду, 8 февраля, на территории новошахтинского нефтеперерабатывающего завода «Ресурс» произошел пожар.
По предварительной причине, очагом возгорания стала одна из установок предприятия. Огонь распространился на 100 квадратных метров, однако никто не пострадал.
Сейчас пожар на улице Хмельницкого локализован, а экстренные службы продолжили ликвидацию огня.
Информация уточняется.
Ранее стало известно, что новошахтинский нефтеперерабатывающий завод пытается добиться банкротства одной из топливных компаний в Ростове.