rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Стали известны подробности пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля

8 февраля 2023, 09:02
Фото: МЧС по Ростовской области
Стали известны подробности пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля
В Новошахтинске в среду, 8 февраля, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, подробностями поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области.
Сюжет
Пожар

В ведомстве сообщили, что в среду, 8 февраля, на территории новошахтинского нефтеперерабатывающего завода «Ресурс» произошел пожар.

Новошахтинский нефтезавод хочет обанкротить топливную компанию в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

По предварительной причине, очагом возгорания стала одна из установок предприятия. Огонь распространился на 100 квадратных метров, однако никто не пострадал.

Сейчас пожар на улице Хмельницкого локализован, а экстренные службы продолжили ликвидацию огня.

Информация уточняется.

Ранее стало известно, что новошахтинский нефтеперерабатывающий завод пытается добиться банкротства одной из топливных компаний в Ростове.

Читайте также:
Новошахтинский нефтезавод хочет обанкротить оптового продавца нефтепродуктовУголовное дело возбудил СК РФ после взрывов на нефтезаводе в Новошахтинске 22 июняВ Новошахтинске украинские БПЛА атаковали нефтезавод, а в Ростове построят храм
#Пожар#Происшествие#Производство#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Новошахтинск#Новошахтинский НПЗ#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Скандальный ростовский блогер Рулев заявил, что его судят за патриотизм
Сегодня, 08:47
Скончалась страдавшая бессонницей после коронавируса жительница Волгодонска
Сегодня, 08:07
Учителям новой школы в Ростове-на-Дону хотят раздать квартиры
Сегодня, 08:45
Доктор юридических наук Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области
Сегодня, 06:56
Минприроды не нашёл экстремального загрязнения воздуха в Ростовской области
Сегодня, 06:45