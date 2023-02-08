Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
С заявлением в суд обратился национальный банк «Траст», который выиграл это дело. В результате в отношении Швалева применили процедуру реструктуризации долгов.
В третью очередь реестра требований кредиторов включили требование банка на сумму 387,2 миллиона рублей. Финансовым управляющим утвердили Вадима Сыромятникова.
По информации СМИ, Швалев является генеральным директором «Азово-Донского пароходства». К этой компании в прошлом году подали иск с требованием признать банкротом. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.