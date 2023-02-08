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Суд начал банкротство директора «Азово-Донского пароходства» из-за долгов на 387 млн

8 февраля 2023, 13:21
Фото: Яндекс.Карты
Суд начал банкротство директора «Азово-Донского пароходства» из-за долгов на 387 млн
Суд ввел процедуру, применяемую в деле о банкротстве, в отношении Михаила Швалева, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

С заявлением в суд обратился национальный банк «Траст», который выиграл это дело. В результате в отношении Швалева применили процедуру реструктуризации долгов.

В третью очередь реестра требований кредиторов включили требование банка на сумму 387,2 миллиона рублей. Финансовым управляющим утвердили Вадима Сыромятникова.

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По информации СМИ, Швалев является генеральным директором «Азово-Донского пароходства». К этой компании в прошлом году подали иск с требованием признать банкротом. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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