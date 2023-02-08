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Учителям новой школы в Ростове-на-Дону хотят раздать квартиры

8 февраля 2023, 08:45
Фото: 1MI
Учителям новой школы в Ростове-на-Дону хотят раздать квартиры
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос предоставления служебного жилья учителям новой школы, прозвучало на совещании в мэрии.

Рядом с Южным федеральным университетом сейчас идет строительство школы. На заседании в мэрии озвучили инициативу обеспечить жильем будущих учителей. В данный момент идет подбор кадров.

Стало известно, что в городе пока есть 10 свободных квартир, которые считаются маневренным фондом. Но в этом году должны появиться 267 квартир.

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«Все эти жилые помещения пользуются спросом и к концу года их практически не остается. Это востребовано среди жителей города», — отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Он добавил, что при формировании кадрового состава школы нужно предусмотреть меры поддержки. По его словам, при наличии служебного жилья приедут педагоги из сельских территорий.

Также планируется провести ремонт в служебных квартирах.

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