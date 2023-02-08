Напомним, в конце января прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении морского порта в Азове, эти работы предполагали в том числе строительство зернового терминала для приема и отгрузки зерна и растительных масел. Строительство этого объекта обещали начать еще в 2020 году, уже тогда стоимость объекта составляла 2,6 миллиарда рублей. Однако на сроки реализации проекта повлияли несколько факторов.