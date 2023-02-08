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В Азове одобрили проект строительства зернового терминала за 2,6 млрд рублей

8 февраля 2023, 08:08
Фото: donland.ru
В Азове одобрили проект строительства зернового терминала за 2,6 млрд рублей
В Азове получили положительное заключение на проект зернового терминала за 2,6 миллиарда рублей, сведения об этом появились в системе ГИС ЕГРЗ.

Напомним, в конце января прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении морского порта в Азове, эти работы предполагали в том числе строительство зернового терминала для приема и отгрузки зерна и растительных масел. Строительство этого объекта обещали начать еще в 2020 году, уже тогда стоимость объекта составляла 2,6 миллиарда рублей. Однако на сроки реализации проекта повлияли несколько факторов.

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Тем временем, в понедельник, 6 февраля, стало известно, что экспертная организация выпустила положительное заключение на проект строительства «Азовского зернового терминального комплекса» в рамках расширения действующего предприятия на территории Азова по адресу Портовой проезд, 10.

Экспертной организацией выступило ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы», а застройщиком станет ООО «Торговый дом „РИФ“. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

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