Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Поводом для возбуждения дела стала проверка после размещенной в СМИ информации о том, что в Батайске на улице Залесье утилизируют медотходы. Говорилось, что это делают представители частной компании с нарушением требований.
Теперь в рамках возбужденного дела осмотрели место происшествия и взяли пробы воздуха. Допрашиваются собственник территории, арендатор и люди, проживающие рядом.
Ранее 1Rnd писал, что на этой территории якобы сжигали человеческие конечности. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.