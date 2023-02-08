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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей

8 февраля 2023, 14:51
Фото: ColbyClites/CC BY SA/wikimedia
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за нарушения правил обращения с отходами, сообщили в УСКР по региону.

Поводом для возбуждения дела стала проверка после размещенной в СМИ информации о том, что в Батайске на улице Залесье утилизируют медотходы. Говорилось, что это делают представители частной компании с нарушением требований.

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Теперь в рамках возбужденного дела осмотрели место происшествия и взяли пробы воздуха. Допрашиваются собственник территории, арендатор и люди, проживающие рядом.

Ранее 1Rnd писал, что на этой территории якобы сжигали человеческие конечности. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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