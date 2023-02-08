В МЧС назвали предварительную причину пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Напомним, этим утром в Новошахтинске 8 февраля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании «Ресурс». Спасатели быстро прибыли к месту возгорания, локализовали пожар и приступили к ликвидации огня.
Еще около часа назад предварительной причиной происшествия называли пожар на одной из установок, предположительно, нефтеподкачке, однако сейчас представители МЧС объявили причиной нарушение технологического процесса. Однако более конкретных пояснений относительно происшествия не предоставили.
К счастью, никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Ранее в Ростове на складе пластиковых окон произошел пожар, в котором пострадали два человека.