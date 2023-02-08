Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
Спасатель предупредил, что всегда следует держать наготове сумку с телефоном, деньгами на первое время и документами, среди которых обязательно должны быть паспорт и СНИЛС.
«Если о землетрясении известно заранее, то лучше на время уехать подальше от городских многоэтажек и находиться в поле под открытым небом. Но чаще оно застает людей в здании. В сейсмоопасных зонах их обычно специально укрепляют, но у нас в Ростовской области такой практики нет, потому что землетрясения у нас редкость», — рассказывает спасатель.
Он советует пережидать подземные толчки в дверных проемах или у несущих стен. По возможности следует спуститься в подвал. Если здание обрушится, говорит Беликов, то из него есть возможность выйти целым и невредимым, хоть и спустя много часов после разбора завала.
«Землетрясения для многоквартирных домов чреваты аварийными ситуациями с газом и водой. Поэтому внутри здания ни в коем случае нельзя пытаться зажигать свечи, курить или пользоваться электронными приборами», - предупреждает Артем Белков.
Когда землетрясение закончится спасатель советует проверить состояние близких и помочь пострадавшим: разбирать завалы, сдать кровь, собрать деньги и предметы первой необходимости для тех, остался без жилья.
Ранее RostovGazeta писала о том, что вреди пострадавших в землетрясении в Турции оказались ростовчане