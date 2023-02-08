«Если о землетрясении известно заранее, то лучше на время уехать подальше от городских многоэтажек и находиться в поле под открытым небом. Но чаще оно застает людей в здании. В сейсмоопасных зонах их обычно специально укрепляют, но у нас в Ростовской области такой практики нет, потому что землетрясения у нас редкость», — рассказывает спасатель.