Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Следствие установило, что подсудимые являются организаторами и участниками террористической группировки. Их обвиняют в совершении терактов и попытке убить начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Известно, что суд приступил к рассмотрению дела в четверг, 8 декабря.
Согласно данным МВД по Ингушетии, что Ибрагим Эльджаркиев был убит в 2019 году в Москве. Правоохранителю было 36 лет, также преступники убили его брата.
В суде корреспонденту RostovGazeta уточнили, что вышеуказанным 11 фигурантам именно убийство полицейского не вменяют.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить участника разборок из 90-х, утопившего людей из-за Audi.