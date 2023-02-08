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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

В Ростове-на-Дону будут судить 11 террористов

8 февраля 2023, 13:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону будут судить 11 террористов
В Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела в отношении 11 человек по обвинению в совершении терактов, сообщает Южный окружной военный суд.

Следствие установило, что подсудимые являются организаторами и участниками террористической группировки. Их обвиняют в совершении терактов и попытке убить начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев
Фото: 06.мвд.рф
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Известно, что суд приступил к рассмотрению дела в четверг, 8 декабря. 

Согласно данным МВД по Ингушетии, что Ибрагим Эльджаркиев был убит в 2019 году в Москве. Правоохранителю было 36 лет, также преступники убили его брата. 

В суде корреспонденту RostovGazeta уточнили, что вышеуказанным 11 фигурантам именно убийство полицейского не вменяют.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить участника разборок из 90-х, утопившего людей из-за Audi.

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