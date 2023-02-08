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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Ростове-на-Дону продают два исторических особняка на Большой Садовой

8 февраля 2023, 15:02
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону выставили на продажу два старинных особняка, находящихся в центре города, говорится на сайте Avito.

Одно из зданий расположено на улице Большой Садовой. Его стоимость достигает 110 миллионов рублей за 1,8 тысячи квадратных метров площади. 

В здании три этажа с мансардой, земельный участок находится в долгосрочной аренде. Реконструкция здания проводилась в 2009 году.

Второй особняк расположен на Большой Садовой, 64 и стоит 330 миллионов рублей. Он является памятником архитектуры. 

Фото: Яндекс.Карты
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«В здании есть свой лифт, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование, функциональный двор», — пишет владелец.

Он добавил, что по всему зданию выполнили ремонт.

Ранее в Ростове на продажу выставили кафе-отель в Левобережном парке за 95 миллионов рублей.

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