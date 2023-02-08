Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Одно из зданий расположено на улице Большой Садовой. Его стоимость достигает 110 миллионов рублей за 1,8 тысячи квадратных метров площади.
В здании три этажа с мансардой, земельный участок находится в долгосрочной аренде. Реконструкция здания проводилась в 2009 году.
Второй особняк расположен на Большой Садовой, 64 и стоит 330 миллионов рублей. Он является памятником архитектуры.
«В здании есть свой лифт, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование, функциональный двор», — пишет владелец.
Он добавил, что по всему зданию выполнили ремонт.
Ранее в Ростове на продажу выставили кафе-отель в Левобережном парке за 95 миллионов рублей.