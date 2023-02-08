Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В среду, 8 февраля, в пресс-службе водоснабжающей организации объявили, что из-за резкого снижения температуры и сильного ветра в реке Дон появилась шуга. Это стало причиной перебоев с водоснабжением населения, поскольку водозаборы не могут полноценно работать в текущих условиях.
В компании сообщили, что специалисты приняли необходимые меры для регулировки режима работы сооружений.
«Это позволило не допустить остановки подачи воды в городскую сеть», — утверждают в компании, добавив, что в городском водопроводе поддерживают максимально возможное давление.
Между тем, в отдельных районах Ростова вода подается с пониженным давлением или ее нет вовсе. Так без воды осталась восточная часть Ростова — Александровка, Сельмаш и Нахичевань, а также Советский и Октябрьский районы на северо-западе города.
Ранее о таких же ограничениях водоснабжения предупредили жителей Таганрога.