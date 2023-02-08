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В Ростове-на-Дону пять районов города остались без воды 8 февраля из-за шуги и ветра

8 февраля 2023, 07:41
Фото: donland.ru
В Ростове восточная часть города, Советский и Октябрьский районы остались без водоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

В среду, 8 февраля, в пресс-службе водоснабжающей организации объявили, что из-за резкого снижения температуры и сильного ветра в реке Дон появилась шуга. Это стало причиной перебоев с водоснабжением населения, поскольку водозаборы не могут полноценно работать в текущих условиях.

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В компании сообщили, что специалисты приняли необходимые меры для регулировки режима работы сооружений.

«Это позволило не допустить остановки подачи воды в городскую сеть», — утверждают в компании, добавив, что в городском водопроводе поддерживают максимально возможное давление.

Между тем, в отдельных районах Ростова вода подается с пониженным давлением или ее нет вовсе. Так без воды осталась восточная часть Ростова — Александровка, Сельмаш и Нахичевань, а также Советский и Октябрьский районы на северо-западе города.

Ранее о таких же ограничениях водоснабжения предупредили жителей Таганрога.

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