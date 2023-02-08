Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Глава администрации Ростова рассказал, что в текущем году в городе истекает срок действия контрактов на транспортное обслуживание муниципальных маршрутов.
Сейчас в администрации ведут работы по подготовке документов для проведения конкурсных процедур и корректировки обязательных требований, предъявляемых к перевозчикам. В числе этих требований Алексей Логвиненко перечислил форму для водительского состава, использование перевозчиком автобусов, которые находились в эксплуатации не более 10 лет, а также имеют систему кондиционирования, приспособления для перевозки представителей маломобильной группы граждан и экологический класс не ниже Евро-4.
Конкурсы по выбору перевозчиков пройдут в конце февраля, а обслуживать маршруты новые АТП начнут уже в августе текущего года.
Ранее в Ростовской области выяснили, почему подорожали услуги общественного транспорта.