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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

В Ростове выберут новых перевозчиков для муниципальных маршрутов в 2023 году

8 февраля 2023, 07:36
Фото: 1MI
В Ростове выберут новых перевозчиков для муниципальных маршрутов в 2023 году
В Ростове в конце февраля проведут конкурс для выбора перевозчиков, которые будут обслуживать муниципальные маршруты, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации Ростова рассказал, что в текущем году в городе истекает срок действия контрактов на транспортное обслуживание муниципальных маршрутов.

Сейчас в администрации ведут работы по подготовке документов для проведения конкурсных процедур и корректировки обязательных требований, предъявляемых к перевозчикам. В числе этих требований Алексей Логвиненко перечислил форму для водительского состава, использование перевозчиком автобусов, которые находились в эксплуатации не более 10 лет, а также имеют систему кондиционирования, приспособления для перевозки представителей маломобильной группы граждан и экологический класс не ниже Евро-4.

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Конкурсы по выбору перевозчиков пройдут в конце февраля, а обслуживать маршруты новые АТП начнут уже в августе текущего года.

Ранее в Ростовской области выяснили, почему подорожали услуги общественного транспорта.

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