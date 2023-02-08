Сейчас в администрации ведут работы по подготовке документов для проведения конкурсных процедур и корректировки обязательных требований, предъявляемых к перевозчикам. В числе этих требований Алексей Логвиненко перечислил форму для водительского состава, использование перевозчиком автобусов, которые находились в эксплуатации не более 10 лет, а также имеют систему кондиционирования, приспособления для перевозки представителей маломобильной группы граждан и экологический класс не ниже Евро-4.