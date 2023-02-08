Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В Ростовской области на станции Неклиновка поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину. Следователи сообщают, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Как сообщает Donday, мужчина является военнослужащим. Он шел вдоль дороги с рюкзаком. Машинист, заметивший пешехода, стал ему сигналить. Тогда военный решил забраться на платформу, однако сделать этого не успел.
Сейчас по факту трагического инцидента проводится доследственная проверка.
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