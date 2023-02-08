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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Ростовской области на железной дороге погиб 31-летний военнослужащий

8 февраля 2023, 16:03
Фото: 1MI
В Ростовской области поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В Ростовской области на станции Неклиновка поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину. Следователи сообщают, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Как сообщает Donday, мужчина является военнослужащим. Он шел вдоль дороги с рюкзаком. Машинист, заметивший пешехода, стал ему сигналить. Тогда военный решил забраться на платформу, однако сделать этого не успел.

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Сейчас по факту трагического инцидента проводится доследственная проверка.

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