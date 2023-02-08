Как пишет «Московский комсомолец», экипаж российского бомбардировщика выполнял боевую задачу. На высоте 7,6 тысячи метров рядом с бортом самолета разорвалась первая ракета. Произошел пожар, повлекший разгерметизацию и утечку топлива. В этот же момент вторая ракета разорвалась рядом с хвостом самолета.