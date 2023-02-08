Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
В Ростовской области совершил успешную посадку бомбардировщик Ил-22М-11, выдержавший попадание двух украинских зенитных ракет «Бук-М1». Инцидент произошел еще 3 апреля 2022 года, однако известно о нем стало только сейчас.
Как пишет «Московский комсомолец», экипаж российского бомбардировщика выполнял боевую задачу. На высоте 7,6 тысячи метров рядом с бортом самолета разорвалась первая ракета. Произошел пожар, повлекший разгерметизацию и утечку топлива. В этот же момент вторая ракета разорвалась рядом с хвостом самолета.
Экипаж Ил-22 героически смог дотянуть до аэродрома и совершить посадку в Ростовской области. Позже техники насчитали в корпусе летательного средства более 200 пробоин.
Сейчас летчики продолжают нести службу. Сам же самолет находится на ремонте.
Ранее в Ростовской области летчику удалось посадить военный самолет Су-25, подбитый украинскими войсками. У летательного средства отказали гидросистемы и электрооборудование.