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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами бомбардировщик

8 февраля 2023, 18:14
Фото: wikipedia.org
В Ростовской области совершил посадку российский ИЛ-22М-11, он выдержал разрыв двух зенитных ракет ВСУ, сообщают СМИ.

В Ростовской области совершил успешную посадку бомбардировщик Ил-22М-11, выдержавший попадание двух украинских зенитных ракет «Бук-М1». Инцидент произошел еще 3 апреля 2022 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Как пишет «Московский комсомолец», экипаж российского бомбардировщика выполнял боевую задачу. На высоте 7,6 тысячи метров рядом с бортом самолета разорвалась первая ракета. Произошел пожар, повлекший разгерметизацию и утечку топлива. В этот же момент вторая ракета разорвалась рядом с хвостом самолета.

Экипаж Ил-22 героически смог дотянуть до аэродрома и совершить посадку в Ростовской области. Позже техники насчитали в корпусе летательного средства более 200 пробоин.

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Сейчас летчики продолжают нести службу. Сам же самолет находится на ремонте.

Ранее в Ростовской области летчику удалось посадить военный самолет Су-25, подбитый украинскими войсками. У летательного средства отказали гидросистемы и электрооборудование.

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