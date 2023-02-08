Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В регионе 8 и 9 февраля будет облачная погода, но местами может выпасть снег. Туманную погоду с заморозками пообещали местным жителям 10 числа.
На дорогах могут появиться гололедица и снежные заносы. В ночное время в северных районах температура упадет до минус 22 градусов. Днем будет около минус семи градусов.
Согласно прогнозам, в Ростове в среду, 8 декабря, температура составит минус четыре градуса. Ветер усилится до шести метров в секунду.
Ночью в городе похолодает до минус 12 градусов. Осадков в эти периоды быть не должно.
Ранее в МЧС предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростовской области.