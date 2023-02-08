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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Ростовской области с 10 февраля похолодает до –22 °С

8 февраля 2023, 06:19
Фото: 1MI

На севере Ростовской области с 10 февраля похолодает до минус 22 градусов

На Ростовскую область надвигаются морозы, а температура может опуститься до минус 22 градусов, сообщили синоптики.

В регионе 8 и 9 февраля будет облачная погода, но местами может выпасть снег. Туманную погоду с заморозками пообещали местным жителям 10 числа.

На дорогах могут появиться гололедица и снежные заносы. В ночное время в северных районах температура упадет до минус 22 градусов. Днем будет около минус семи градусов.

Согласно прогнозам, в Ростове в среду, 8 декабря, температура составит минус четыре градуса. Ветер усилится до шести метров в секунду. 

Ночью в городе похолодает до минус 12 градусов. Осадков в эти периоды быть не должно. 

Ранее в МЧС предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростовской области.

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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз погоды#Илья Протвинов
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