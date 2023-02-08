Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Представители общественной организации «Союз отцов России» Александр Заремба заявил, что посетил полигон для подготовки мобилизованных в ЛНР. По его словам, военнослужащие из Ростовской области полностью готовы к выполнению боевых задач в рамках СВО.
В интервью телеканалу «Дон ТР» Заремба лично поблагодарил губернатора Василия Голубева за «подготовку его мобилизованных». У прибывших из Ростовской области солдат высокий боевых дух и хорошее обеспечение, отметил директор «Союза отцов России».
Ранее сообщалось, что семьям мобилизованных в Ростовской области волонтеры помогают рубить дрова и выгуливать животных.