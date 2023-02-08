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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

В «Союзе отцов России» высоко оценили подготовку мобилизованных из Ростовской области

8 февраля 2023, 12:44
Фото: mil.ru
Мобилизованные в Ростовской области полностью готовы к выполнению задач на полях СВО, заявил исполнительный директор организации «Союз отцов России» Александр Заремба.

Представители общественной организации «Союз отцов России» Александр Заремба заявил, что посетил полигон для подготовки мобилизованных в ЛНР. По его словам, военнослужащие из Ростовской области полностью готовы к выполнению боевых задач в рамках СВО.

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В интервью телеканалу «Дон ТР» Заремба лично поблагодарил губернатора Василия Голубева за «подготовку его мобилизованных». У прибывших из Ростовской области солдат высокий боевых дух и хорошее обеспечение, отметил директор «Союза отцов России».

Ранее сообщалось, что семьям мобилизованных в Ростовской области волонтеры помогают рубить дрова и выгуливать животных.

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