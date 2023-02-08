Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Так, департамент автодорог Ростова объявил, что с 18 марта в городе вступят в силу изменения схемы дорожного движения на отдельных улицах.
По данным представителей администрации, односторонними станут сразу три городских дороги — улица Лермонтовская в границах переулков Университетского и Крепостного, улица Тельмана в границах Университетского и Крепостного, а также улица Города Волос в тех же границах.
Эти изменения не являются временной мерой, а потому их ввели бессрочно.
Ранее в центре Ростова ввели ограничения проезда из-за демонтажа здания одного из донских вузов.