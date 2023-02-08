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Updated Сегодня, 08:46

В центре Ростова-на-Дону движение на трех улицах станет односторонним с 18 марта

8 февраля 2023, 08:44
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону движение на трех улицах станет односторонним с 18 марта
С 18 марта на трех улицах в центре Ростова движение станет односторонним, уведомление об этом появилось на портале городской администрации.

Так, департамент автодорог Ростова объявил, что с 18 марта в городе вступят в силу изменения схемы дорожного движения на отдельных улицах.

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По данным представителей администрации, односторонними станут сразу три городских дороги — улица Лермонтовская в границах переулков Университетского и Крепостного, улица Тельмана в границах Университетского и Крепостного, а также улица Города Волос в тех же границах.

Эти изменения не являются временной мерой, а потому их ввели бессрочно.

Ранее в центре Ростова ввели ограничения проезда из-за демонтажа здания одного из донских вузов.

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