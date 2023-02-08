Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В общей сложности рабочая группа, в которую вошли архитекторы, историки, общественники, сотрудники администрации города и Комитета по охране ОКН, обследовали 220 аварийных домов в центральной части Ростова. В итоге выяснилось, что 133 из них не являются ни объектами культурного наследия, ни исторически ценными градоформирующие объектами, а значит, могут быть снесены.
При этом 89 зданий имеют признаки объекта культурного наследия или исторически ценного градоформирующего объекта. По словам депутата, далее необходимо присвоить таким аварийным домам "защитные" статусы. Она подчеркнула, что уже 13 объектов таких статусы получили. Среди них Жилой дом Недорезова 1905 года постройки, Домовладение Куканова начала ХХ века, Дом Косика, возведенный в 1881 году и другие.
При этом она отметила, что восстановление зданий, имеющих статус объекта культурного наследия тяжело и дорого. Их реконструкцией занимаются только лицензированные организации. Депутат рассказала о решении этой проблемы: Здание со статусом «Исторически ценный объект» тоже снести нельзя, но восстановить проще. Такой статус исторически ценные аварийные здания смогут получить при утверждении «Проекта объединенной зоны охраны ОКН исторического центра Ростова-на-Дону». Сейчас документ на доработке", - пояснила она.
Принять документ планируют до ноября. Но уже сейчас статус ценных объектов могут получить 30 аварийных домов, а в обновленном проекте таких зданий насчитывается порядка 800.
Ранее в Ростове четыре старинных здания попали под защиту от сноса.