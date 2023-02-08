При этом она отметила, что восстановление зданий, имеющих статус объекта культурного наследия тяжело и дорого. Их реконструкцией занимаются только лицензированные организации. Депутат рассказала о решении этой проблемы: Здание со статусом «Исторически ценный объект» тоже снести нельзя, но восстановить проще. Такой статус исторически ценные аварийные здания смогут получить при утверждении «Проекта объединенной зоны охраны ОКН исторического центра Ростова-на-Дону». Сейчас документ на доработке", - пояснила она.