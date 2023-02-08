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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Военнослужащим в Ростовской области разрешили покупать билеты на вокзале без очереди

8 февраля 2023, 14:26
Фото: mil.ru
Военнослужащие в Ростовской области смогут покупать билеты на вокзале без очереди
Военнослужащие смогут купить билеты на железнодорожном вокзале Ростов-Главный без очереди, сообщили в СКЖД.

В СКЖД вместе с Минобороны разработали процедуру приоритетного обслуживания военных во время покупки билетов к местам службы, на реабилитацию после госпиталя и в отпуск.

Чтобы приобрести билет без очереди бойцы должны на вокзале подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». После этого появится вызов в кассовое окно. Там кассир за несколько минут оформит безденежный билет в обмен на воинский перевозочный документ.

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Купить билет в приоритетном порядке военные смогут в 57 вокзалах России, в том числе на вокзале Ростов-Главный.

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