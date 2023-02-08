Чтобы приобрести билет без очереди бойцы должны на вокзале подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». После этого появится вызов в кассовое окно. Там кассир за несколько минут оформит безденежный билет в обмен на воинский перевозочный документ.