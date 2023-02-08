Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В СКЖД вместе с Минобороны разработали процедуру приоритетного обслуживания военных во время покупки билетов к местам службы, на реабилитацию после госпиталя и в отпуск.
Чтобы приобрести билет без очереди бойцы должны на вокзале подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». После этого появится вызов в кассовое окно. Там кассир за несколько минут оформит безденежный билет в обмен на воинский перевозочный документ.
Купить билет в приоритетном порядке военные смогут в 57 вокзалах России, в том числе на вокзале Ростов-Главный.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок выплат мобилизованным.